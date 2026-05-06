Referente del gremio de choferes en Corrientes: “No descartamos parar los servicios”

El gremio de choferes de colectivos urbanos nucleados por la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) vuelve a amenazar con un paro de servicios para el viernes. Según pudo saber El Litoral, este jueves se cumple el cuarto día hábil para que las empresas abonen el sueldo y en caso de no recibir podrían tomar medidas de fuerza.

Esto surge luego de que este miércoles el gremio se reunió con la Secretaría de Trabajo y las empresas representadas por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), en medio de un conflicto por la suspensión de 23 choferes sin goce de haberes.

José Luis Sabao, referente de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) en Corrientes, señaló a El Litoral: “Mañana (jueves) es el cuarto día hábil donde deben depositar sueldos, de no ser así, vamos a decidir qué medidas tomar. No descartamos parar los servicios el viernes”.

¿Qué pasó en las últimas reuniones?

En el encuentro de la semana pasada la UTA pidió la reincorporación de los choferes suspendidos a partir de mayo y por treinta días, pero en esta ocasión, las empresas ratificaron que la medida se enmarca dentro de un procedimiento preventivo de crisis, en el cual se contemplaba la posibilidad de suspender trabajadores en caso de no lograr una recomposición del sector.

A su vez desde el gremio de los trabajadores al volante, rechazaron el procedimiento preventivo de crisis y pidieron nuevamente que se reincorporen a los empleados suspendidos en un plazo de 48 horas.