✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Carlos Romero Feris y su esposa Bertha Valdovinos Zaputovich, acompañan en este difícil momento al amigo Alberto y a su familia por tan dolorosa pérdida.

✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Juan José Romero Feris Valdovinos y Sra. Chloe Escobar, saludan con profunda tristeza, al amigo Alberto y a su familia en tan difícil momento.

✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025.Lidia Romero Feris de Cotelo, participa con pesar el fallecimiento de la Sra. Catalina y acompaña a su hijo y demás familiares en sentido momento.

✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025.La Comunidad Educativa de la Escuela “José Manuel Estrada- Regional” participa con profundo pesar el fallecimiento de CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREU, quien fuera Docente y Rectora de Nuestra Institución Educativa, ocurrido en el día de la fecha. La Prof. Catalina desarrolló una extensa y valiosa trayectoria en el ámbito educativo, desempeñándose con compromiso y responsabilidad tanto en la docencia como consta en su recorrido profesional Público. A lo largo de los años, su labor se caracterizó por la vocación de servicio, el respeto por la educación pública y el permanente acompañamiento a estudiantes, colegas y equipos de trabajo. Su aporte dejó una marca significativa en la vida institucional de nuestra querida escuela Regional, contribuyendo al fortalecimiento de la formación docente y al crecimiento de la comunidad educativa. Hoy despedimos a una educadora comprometida, cuyo legado perdurará en la memoria colectiva. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor, honrando su memoria y agradeciendo su dedicación al a la educación.

✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. La comunidad Educativa de la Escuela Normal Dr. Juan Gregorio Pujol, Participa con profundo pesar, el fallecimiento de su exprofesora y directivo, Ministra de Educación de la Provincia de Corrientes, elevan una oración, por su eterno descanso y acompañan en tan doloroso momento a sus familiares y allegados.

✡

CATALINA MENDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Miguel Capuya y flia, participa el fallecimiento de Cata, acompañando al querido Alberto.