El punto Sube del Palacio Municipal se traslada a otra sede en Corrientes

A partir del lunes 29 de diciembre, el punto Sube que habitualmente funcionaba en el Palacio Municipal dejará de atender en ese lugar y se trasladará a la sede de la Secretaría de Transporte, ubicada en calle Belgrano 2157. Así lo informaron este martes desde el Municipio de Corrientes.

Cambio de sede en Corrientes

“Desde el lunes 29 de diciembre, el punto de atención del Palacio Municipal se trasladará a la sede de Transporte, en Belgrano 2157”, señaló el Municipio de Corrientes.

La medida se enmarca en el esquema de servicios dispuesto por la comuna durante los asuetos administrativos y feriados de fin de año, por lo que se recomienda a los usuarios realizar con anticipación los trámites vinculados a la tarjeta Sube.

Atención en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

La atención de los centros Sube con motivo de las fiestas de fin de año. Según se indicó oficialmente, no habrá atención al público entre el 24 y el 26 de diciembre, ni tampoco del 31 de diciembre al 2 de enero.