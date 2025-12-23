Corrientes: condenaron a 30 años al clan familiar por el doble homicidio en Santa Teresita

El Tribunal Oral Penal de Corrientes condenó a treinta años de prisión a tres miembros de una familia por el doble homicidio ocurrido en el barrio Santa Teresita. Los condenados son Alejandro Honorio Alarcón, alias “Osito”, Jonathan Alejandro Alarcón y Verónica Elizabeth González.

Condenas

El fallo se conoció durante la audiencia de cesura realizada en la mañana del martes 23 de diciembre. El tribunal los consideró coautores materiales de homicidio simple, reiterado en dos hechos, en perjuicio de Lucas Adrián Romero y Mauricio Nahuel Rodríguez.

Además, se los responsabilizó por lesiones leves reiteradas contra Federico Alberto González y Víctor Daniel Romero.

Como consecuencia, Alejandro Alarcón, Jonathan Alarcón y Verónica González deberán cumplir 30 años de prisión, con accesorias legales y costas. Se rechazó la solicitud de prisión domiciliaria y se mantendrá la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Por otro lado, Matías Ramón Ezequiel Alarcón, cuarto integrante de la familia imputado en la causa, fue declarado inocente por insuficiencia de pruebas.

El Tribunal y los fundamentos

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y María Mercedes Leconte. La Dra. Carolina Luisa Macarrein, jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, participó en la audiencia por la minoría de edad de uno de los imputados.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la Sonia Miriam Meza, mientras que la defensa técnica de los acusados fue ejercida por los abogados Diomedes Guillermo Rojas Busellato y Hugo Pedro Sandoval.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 6 de febrero de 2026 a las 12:30.