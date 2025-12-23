Un correntino es el nuevo jefe del histórico Regimiento de Patricios

El Regimiento de Infantería 1 “Patricios” de Buenos Aires realizó la ceremonia de relevo de mando, en la que el teniente coronel Sebastián Mateo Marincovich, oriundo de Goya, asumió formalmente como nuevo jefe de la unidad.

¿Quién es Sebastián Mateo Marincovich?

Marincovich nació en Goya y es hijo del recordado doctor Mateo Marincovich, médico rural y concejal de la localidad, donde fue reconocido como Ciudadano Ilustre.

Cambio de mando

La ceremonia tuvo lugar en el histórico cuartel y contó con la presencia de autoridades del Ejército Argentino, jefes de unidades históricas, veteranos de la Guerra de Malvinas y personal militar.

El mando fue entregado por el coronel Julio César Buoniconto, quien estuvo al frente del regimiento durante los últimos dos años. Durante su despedida, Buoniconto destacó el orgullo de haber liderado la unidad y agradeció a quienes lo acompañaron en sus funciones. “Una vez Patricio, Patricio para siempre”, afirmó, en referencia al vínculo permanente con la unidad.

El teniente coronel Marincovich prestó juramento de fidelidad a la Constitución Nacional y asumió oficialmente la conducción del regimiento.

La acto concluyó con un desfile a pie de los integrantes del regimiento frente a las autoridades, en un homenaje a las tradiciones y la vocación de servicio de los Patricios.