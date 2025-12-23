Corrientes Capital: ya no hay evacuados y cerraron los dos centros de asistencia

Tras el fuerte temporal que azotó a Corrientes Capital y dejó más de 300 milímetros de lluvia acumulada. Defensa Civil confirmó a El Litoral que la situación de los 150 evacuados en la ciudad se normalizó este martes por la tarde y ya no quedan familias en las dos escuelas.

El Subdirector de Defensa Civil de Corrientes confirmó a El Litoral: “En Corrientes Capital ya no hay más evacuados, se cerraron todos los centros, solo quedan los de San Luis”.

Centros habilitados luego del temporal

Cabe recordar que, tras la intensa caída de agua que produjo el desborde de canales pluviales y anegamientos en distintos barrios, la Municipalidad y el Gobierno provincial habían informado que se asistía a más de 150 capitalinos, quienes fueron alojadas en las escuelas N.º 275 y N.º 345. Allí recibieron atención integral que incluyó alimentación, control sanitario y resguardo.

Con el mejoramiento de las condiciones climáticas y el descenso del agua en las zonas afectadas, las familias pudieron regresar a sus hogares, lo que permitió el cierre de los centros de evacuados en la Capital. Desde los organismos de emergencia señalaron que el monitoreo continuaba activo ante eventuales nuevas precipitaciones, mientras la asistencia se concentraba únicamente en la localidad de San Luis.