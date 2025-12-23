Tragedia en Ruta 12: murieron tres mujeres de Corrientes en un múltiple choque en Misiones

Un siniestro vial múltiple sobre la Ruta Nacional N° 12 dejó como saldo cuatro mujeres muertas, de las cuales tres eran oriundas de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 16 a la altura del kilómetro 1397, cuando un Peugeot 208 en el que viajaban las víctimas impactó contra una camioneta y una motocicleta en jurisdicción de San Ignacio, Misiones.

Según confirmaron fuentes policiales, las cuatro mujeres fallecidas viajaban como acompañantes en el Peugeot. El impacto fue de tal violencia que las víctimas correntinas y una cuarta mujer de Buenos Aires perdieron la vida de forma instantánea en el lugar del hecho.

Identidad de las víctimas

Los primeros datos confirmaron que tres de las víctimas residían en Curuzú Cuatiá. Las autoridades las identificaron como Yesica Carmen Vidal (38 años), Mayrli Jazmin Seles (17 años) y Nina Seles (3 años).

La cuarta víctima fatal fue identificada como Lidia Alfonso (62 años), con domicilio en la localidad bonaerense de San Miguel.

Estado de los heridos y traslados

Entre los heridos se encuentran el conductor del Peugeot 208, Juan Andrés A. de O. (42), domiciliado en Aristóbulo del Valle, y Sol Abigail S. (4), menor de edad y ocupante del mismo rodado, con domicilio en Curuzú Cuatiá, Corrientes. También permanece internada en el Hospital Pediátrico de Posadas Maia Victoria S., de 13 años.

Por su parte, el conductor de la camioneta Toyota Hilux, oriundo de Resistencia (Chaco), y el motociclista también debieron ser derivados a centros asistenciales de la zona.

Peritajes e investigación

A raíz del siniestro, el tránsito sobre la arteria nacional permaneció interrumpido durante varias horas mientras el personal de Criminalística realizaba los peritajes de rigor.

Los cuerpos de las cuatro mujeres fueron trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias ordenadas por el Juzgado interviniente, mientras se investigan las causas mecánicas o humanas que desencadenaron la tragedia en una de las rutas más transitadas de la región.

