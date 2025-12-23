En rojo: la queja de Villarruel porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado

Aunque se mostró resignada ante la decisión del gobierno de Javier Milei de congelar el presupuesto del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel advirtió que la medida empezará a afectar el funcionamiento de la Cámara alta si el Poder Ejecutivo no corrige mediante una decisión administrativa la distribución de partidas el presupuesto 2026 que aprobó la Cámara de Diputados.

“Ya estamos en rojo”, afirmó Villarruel ante una consulta de los periodistas acreditados que la abordaron al término de la ceremonia en la que quedó inaugurado un oratorio consagrado a Mamá Antula, la santa argentina canonizada el año pasado durante el papado de Francisco.



En ese sentido, la vicepresidenta aseguró que la solución del problema “queda en manos de [la jefa del bloque oficialista, Patricia] Bullrich y de La Libertad Avanza”.

De todas formas, Villarruel reconoció que el problema no podrá enmendarse en el presupuesto 2026, porque “en principio no hay posibilidad” de modificar el proyecto cuando los discuta el Senado en el recinto, el próximo viernes.

Villarruel señaló que “no pasó nunca que haya cero pesos para uno de los incisos que corresponde al Senado, sobre todo cuando la Cámara de Diputados sí tiene una mejora” en los recursos asignados para gastar durante el año próximo.



“No lo sé, supongo que se le habrá pasado”, respondió Villarruel cuando le preguntaron a qué adjudicaba el hecho de que el Gobierno no le hubiera asignado ni un peso más al presupuesto del Senado cuando la inflación del último año supero el 30%.

No es la primera vez que la vicepresidenta se queja por el desaire presupuestario del Gobierno.

Hace tres semanas le había trasladado el problema a los por entonces senadores electos de La Libertad Avanza durante la primera reunión que la tropa oficialista mantuvo con la presidenta del Senado.

Tras aquella reunión las gestiones quedaron a cargo de Agustín Monteverde, el economista amigo de Javier Milei y senador libertario por la Capital Federal.

Al parecer, el legislador no tuvo suerte en lograr que la partida para el Senado se incluyera cuando el presupuesto se discutió en Diputados, pero obtuvo el compromiso del ministro de Economía, Luis Caputo, de que solucionará el problema mediante una resolución administrativa.

Villarruel insistió en destacar su sorpresa por la decisión del Ministerio de Economía a la hora de redactar el proyecto de presupuesto 2026, mucho más porque, destacó, “hemos administrado muy austeramente” los recursos de la Cámara alta.

“Ha sido todo muy austero, todo se ha manejado con bastante severidad en los gastos. Tengo muy presente que esto lo mantienen los argentinos con sus impuestos, con su esfuerzo y con su trabajo, así que por esa razón hemos sido cuidadosos en la reducción de la planta, sin violar derechos, sin sacar personas que luego le generen un juicio al estado”, señaló.

Oratorio federal

Villarruel encabezó en la tarde de este martes el acto de inauguración de un oratorio que fue consagrado a Santa María Antonia de San José o también conocida como Santa Mamá Antula. Además de la mayoría de su equipo de funcionarios en el Senado, participaron de la ceremonia el nuncio apostólico, arzobispo Miroslaw Adamczyk, y el vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires, Pedro Cannavó, quien tuvo a su cargo la bendición de las instalaciones.

El oratorio está ubicado en el tercer piso del palacio legislativo, en lo que fue el salón de reuniones de las oficinas que ocupaba el senador destituido por la provincia de Entre Ríos Edgardo Kueider. El sitio cuenta con tres filas de bancos que miran a un altar en el que se encuentra la imagen de la santa y que está flanqueado por las banderas Argentina y del Vaticano. En las paredes laterales se pueden ver sendos íconos con imágenes de Cristo pantócrator.

La noticia de que la vicepresidenta iba a reservar un lugar en el edificio del Senado para el culto católico generó algunas críticas, como la del pastor evangélico Norberto Saracco quien se quejó por la exclusividad católica del recinto. “Lejos de ser un espacio abierto a todos, es un recinto para algunos”, dijo el religioso.

“El niño Dios nos une a todos y acá no se discrimina a nadie”, fue la respuesta de Villarruel a la pregunta por las quejas de Saracco. “No podemos negar que en nuestra Constitución está receptada la religión católica”, agregó.

En ese sentido, la vicepresidenta recordó que en la Casa Rosada existe un lugar similar y justificó la decisión de establecer un oratorio católico en la necesidad de “tener un contacto con la espiritualidad en un lugar tan importante donde se dirimen cosas tan difíciles”.

Sobre la advocación del lugar a Mamá Antula, explicó que se debe a que “es una santa argentina y un mensaje federal” por su vinculación con la provincia de Santiago del Estero.

En ese sentido, agregó que se irán sumando otras imágenes para venerar. “Con el paso del tiempo va a haber advocaciones de todo el país; va a estar la Virgen de Itatí, va a estar Nuestra Señora del Valle de Catamarca, la Virgen de Luján”, aseguró Villarruel. “Vamos a pedirle a cada provincia que puede tener su representación en este lugar que es de todos”, concluyó la vicepresidenta.

(Con información de La Nación)