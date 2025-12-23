Cómo sigue el caso del empresario acusado de abusar de los compañeros de colegio de sus hijos

Luego de su regreso intempestivo desde Punta del Este, el viernes pasado, acuciado por el impacto público del caso que lo tiene en el foco, Marcelo Porcel, el empresario acusado de al menos 11 casos de presunto abuso sexual de compañeros de sus hijos que concurrían a una escuela de Palermo Chico, cambió de abogado.

El nuevo defensor del empresario es Roberto Rallín, quien litiga en algunas causas con Francisco Oneto, que fue abogado del presidente Javier Milei, candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza secundando a Carolina Píparo −designada hoy como directora en el Banco Nación− y defensor de Máximo Thomsen, uno de los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.



El letrado Rallín aceptó la defensa de Porcel con un escrito que presentó durante la mañana de hoy en el juzgado Criminal y Correccional a cargo del magistrado Carlos Bruinard.

El abogado asumió la representación de Porcel luego de que el empresario regresó de Punta del Este, el viernes pasado. En las últimas horas, la Justicia había solicitado a los letrados de Porcel que notificaran el domicilio en Buenos Aires. Dicho pedido se había mandado al estudio de abogados que designó el empresario, pero la respuesta fue que ya no defendían a Porcel. Fue así que, durante la mañana, el acusado notificó formalmente la designación de su nuevo defensor, una diligencia clave para el desarrollo del proceso.

Además, la Justicia deberá analizar si el acusado se excedió en el plazo fijado para comunicar que regresó a la Argentina. Según fuentes de la investigación, Porcel tenía la obligación de informar que volvió antes de la fecha fijada en el escrito en el que se lo había autorizado a viajar a Uruguay que era el 5 de enero.



Si había algún cambio, Porcel tenía 72 horas para avisar a la Justicia, pero el plazo habría vencido anoche. De haber ocurrido esta circunstancia, Porcel podría ser declarado en rebeldía al no haber cumplido con una orden judicial.

Durante el fin de semana habían circulado versiones sobre el eventual regreso de Porcel al país el viernes, mismo día en que se presentó la nueva denuncia en su contra. La agencia Noticias Argentinas publicó que Porcel había regresado inesperadamente en el vuelo AR 1357 de Aerolíneas Argentinas. Por otra parte, se difundió información que daba cuenta de la ausencia del hijo del histórico creador de la tarjeta de crédito Argencard en el casamiento de su sobrina, por el cual, precisamente, había viajado al este uruguayo.

El fiscal Pablo Turano pidió a principio de mes que Porcel sea citado a prestar declaración indagatoria por delitos tales como abuso y corrupción de menores. No obstante, no solicitó la detención del imputado, al sopesar en su favor que en lo que va del año salió dos veces del país –una a San José de Costa Rica y otra a Inglaterra y España– y siempre se mantuvo a derecho, según se desprende del dictamen firmado el 3 de diciembre pasado por el representante del Ministerio Público.

Desde el inicio de las actuaciones rige una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas, sus familias y los testigos, y le impide acercarse al Colegio Palermo Chico y al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). No puede estar a menos de 300 metros de ellos.

Hechos aberrantes

El caso comenzó hace casi un año y medio, el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

La hipótesis que se analiza ubica los hechos entre 2022 y 2024 y describe escenarios que incluyen un departamento del piso 26 de la Torre Le Parc –en la zona de Godoy Cruz y Cerviño, Palermo Chico–, otro frente a ese mismo edificio, propiedad de la madre de Porcel (ya fallecida), y una oficina del imputado situada en un emblemático edificio del barrio porteño de Retiro. El expediente comenzó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado y, con el correr de los meses, se incrementó el número de personas que se presentaron ante la Justicia.

Los testimonios incorporados en sede judicial describen una dinámica que habría arrancado con reuniones en el domicilio particular de Porcel, en “juntadas” en las que el adulto, al que conocían por ser padre de dos de sus compañeros de colegio, les proveía bebidas alcohólicas (vodka, tequila y Jaggermeister, entre otras), los incentivaba a beber en una suerte de “competencia de resistencia” a cambio de dinero.

Los menores (que tenían entre 13 y 15 años cuando ocurrieron estos episodios, entre 2022 y 2024) refirieron que también les daba plata para que realizaran apuestas en portales de juego online y que les pagaba por otros “desafíos”, como, en una ocasión, correr semidesnudos alrededor de la mesa de su oficina.

Algunos de los adolescentes, además, confesaron que Porcel les hacía “masajes” con cremas y aceites en los que, en determinado momento, los tocaba impúdicamente.

Parte de esos encuentros habrían incluido traslados nocturnos, organizados en secreto –fuera del conocimiento de los padres de los chicos– y con consignas reflejadas en chats de WhatsApp grupales que tenían nombres como “Agente P” y “Shubidubi”.

Los querellantes sostienen que el dinero y el alcohol funcionaron como mecanismos de control y captación de los que se valió Porcel, habiendo abusado previamente de la confianza que le daba su carácter de padre de dos de sus compañeros de colegio.

La gran mayoría de los menores ya declararon en Cámara Gesell y fueron coincidentes en sus señalamientos. En el expediente se incorporaron peritajes psicológicos oficiales y de parte que reflejan el impacto de los acontecimientos en la psiquis y el proceso madurativo de los adolescentes.

(Con información de La Nación)