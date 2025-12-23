Corrientes: murieron dos ciclistas tras ser atropellados por una camioneta

Dos ciclistas murieron este martes luego de ser atropellados por una camioneta sobre la Ruta Provincial N°40, en inmediaciones del control número uno, informaron fuentes policiales.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 13.30 horas, cuando por causas que aún se tratan de establecer , el conductor de una camioneta, identificado con el apellido Leiva colisionó con dos hombres que circulaban en bicicleta.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ciclistas fallecieron.

Las víctimas fueron identificadas como Gigena, de 51 años, y Fisher, también mayor de edad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, mientras se llevan adelante las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.

Con información de Tu Mercedes