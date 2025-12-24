†

GRACIELA MARQUES DE AGERET DE ITURRIAGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. La Asociación Franco Correntina participa con profundo pesar el fallecimiento de Graciela Marques de Ageret de Iturriaga, acompañando a la familia en tan doloroso momento. Siempre en nuestros corazones.

†

GRACIELA MARQUES DE ARGERET

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Los prof Juan Pablo Vila Ifran y Carolina Monzón junto a los estudiantes de italiano y francés del Dto de Idiomas Modernos de la UNNE participan el fallecimiento de la querida Graciela, brillante estudiante y hermosa persona. Que Dios la reciba a su lado. Acompañamos a sus familiares en este momento tan duro. Que brille para Graciela la luz que no tiene fin.