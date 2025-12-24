¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Luis del Palmar dólares evacuados
San Luis del Palmar dólares evacuados
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

GRACIELA MARQUES DE AGERET DE ITURRIAGA

Por El Litoral

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 00:00

GRACIELA MARQUES DE AGERET DE ITURRIAGA

Q.E.P.D.

Falleció el 21/12/2025. La Asociación Franco Correntina participa con profundo pesar el fallecimiento de Graciela Marques de Ageret de Iturriaga, acompañando a la familia en tan doloroso momento. Siempre en nuestros corazones. 

GRACIELA MARQUES DE ARGERET

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Los prof Juan Pablo Vila Ifran y Carolina Monzón junto a los estudiantes de italiano y francés del Dto de Idiomas Modernos de la UNNE participan el fallecimiento de la querida Graciela, brillante estudiante y hermosa persona. Que Dios la reciba a su lado. Acompañamos a sus familiares en este momento tan duro. Que brille para Graciela la luz que no tiene fin.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD