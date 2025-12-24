†

MARIA ELENA POLITIS

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. La Secretaria de la Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes, Dra. María Araceli Carmona, participa con gran pesar del fallecimiento de la madre de la Dra. Susana Zamudio, acompañando a su familia en tan doloroso momento.

†

MARIA ELENA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. Juana Fernández Balfhor de Vigay, sus hijos Andrés Sebastián, Natalia Leyes Pedrozo; Maria Cristina, Maria Cecilia, Juan Manuel Cubilla Podesta y nietos, participan con mucho cariño la partida de Elena, madre ejemplar de tan bellas personas como sus hijos y sus familias, acompañándolos en este momento y pidiendo por su alma.

†

MARIA ELENA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2025. María Griselda I. Díaz Colodrero, sus hijos José Alberto y José Ignacio López Guanes; Dra. Griselda Souriau e hijos Ma. Isoindi y Arandú Ramírez Forte, hijos políticos Dr. Alejandro Szkope y Florencia Maciel; participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Susana Zamudio de González Cabaña. Acompañamos a Susana y Golo; a sus hijos ante tan triste momento. Elevamos oración a Dios por el eterno descanso de la dulce María Elena. Descanse en paz.

†

MARIA ELENA SUSANA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/25. Las familias Lallana, Wandecaveye, Vacis, Alegre participan con profundo pesar la partida de la querida "Doña Elena" y acompañan a la familia en este doloroso momento. Que brille en ella la luz que no tiene fin.