San Luis del Palmar dólares evacuados
Fallecimientos

NORMA TABERNERO DE DE LA VEGA

Por El Litoral

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 00:00

NORMA TABERNERO DE DE LA VEGA

Q.E.P.D

Falleció el 21/12/2025. Ma. Lucía Meabe de Alonso e hijos María Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe e hijos participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. 

NORMA TABERNERO DE DE LA VEGA

Q.E.P.D

Falleció el 21/12/2025.Emma G. Ward de Botello, sus hijos: Carlos Manuel y flia; Guillermo y flia, Manuel y flia, y José María y flia y nietos, participan con profundo pesar de su fallecimiento de la querida Chochona, acompañando a toda la familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

