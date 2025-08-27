¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

clases Banco de Corrientes paro de aeronáuticos
Fallecimientos

JULIO CESAR VEGA

Por El Litoral

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 26/08/2025. El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Padre del Bioq. Diego Cesar Vega. Elevamos oración por el eterno descanso de su alma.

