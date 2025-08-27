†
JULIO CESAR VEGA
Q.E.P.D.
Falleció el 26/08/2025. El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Padre del Bioq. Diego Cesar Vega. Elevamos oración por el eterno descanso de su alma.
Por El Litoral
