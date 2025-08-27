†
MARÍA MARGARITA CRUDELI
Q.E.P.D.
El grupo Aquagym del Regatas despide con dolor a Mari, compañera de las integrantes fundadoras de la actividad el febrero del 2010. Y volvía cada primavera verano desde entonces. Buen viaje querida Mari.
Por El Litoral
