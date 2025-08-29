†
MARÍA MARGARITA CRUDELI
Q.E.P.D.
1936 – 2025. Emilia Rosa Crudeli y Flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Tía y ruegan por su eterno descanso, que Dios la tenga en su Santa Gloria. Q.E.P.D. Querida Tía.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
MARÍA MARGARITA CRUDELI
Q.E.P.D.
1936 – 2025. Emilia Rosa Crudeli y Flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Tía y ruegan por su eterno descanso, que Dios la tenga en su Santa Gloria. Q.E.P.D. Querida Tía.