Banco de Corrientes La Libertad Avanza detección de incendios
Fallecimientos

MARÍA MARGARITA CRUDELI

Por El Litoral

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 00:00

MARÍA MARGARITA CRUDELI

Q.E.P.D.

1936 – 2025. Emilia Rosa Crudeli y Flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Tía y ruegan por su eterno descanso, que Dios la tenga en su Santa Gloria. Q.E.P.D. Querida Tía.

