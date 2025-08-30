†

DR. MIGUEL ROY NACER

Q.E.P.D.

Falleció el 28/08/2025. Juan Marcelo Sampietro, su esposa María Belén Traffano Schiffo e hijo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Miguelo, elevando una oración por su eterno descanso y consuelo a su familia, madre, esposa e hijos.

†

Dr. MIGUEL ANGEL ROY NACER

Q.E.P.D.

Falleció el 28/08/2025. María Graciela y Susana Helena Scorza, participan su fallecimiento acompañando a Teresita, Mariana, Renata, Bautista, Bocha y familia en tan triste momento ante la partida de Miguel y ruegan al altísimo cristiana resignación para sus seres queridos.