DR. MIGUEL ROY NACER

Por El Litoral

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 00:00

Falleció el 28/08/2025. Juan Marcelo Sampietro, su esposa María Belén Traffano Schiffo e hijo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Miguelo, elevando una oración por su eterno descanso y consuelo a su familia, madre, esposa e hijos. 

Falleció el 28/08/2025. María Graciela y Susana Helena Scorza, participan su fallecimiento acompañando a Teresita, Mariana, Renata, Bautista, Bocha y familia en tan triste momento ante la partida de Miguel y ruegan al altísimo cristiana resignación para sus seres queridos.

