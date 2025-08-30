¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

PABLO RAÚL LAZAROFF

Por El Litoral

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 00:00

PABLO RAÚL LAZAROFF

Q.E.P.D.

Falleció el día 29/08/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Padre de la Sra. Diputada provincial Lorena Lazaroff Pucciarello. Ruegan una oración en su memoria. 

PABLO RAÚL LAZAROFF

Q.E.P.D.

Falleció el día 29/08/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. Esc. Cristina Garro, participan con profundo pesar su fallecimiento Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. 

PABLO RAÚL LAZAROFF

Q.E.P.D.

Falleció el día 29/08/2025. Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont. Juan Manuel Villone, Da Florencia Cazarre. Esc. Cinthia Chamorro, Da Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Diputada Pcial. Lorerna Lazaroff. Elevan una oración en su memoria. 

PABLO RAÚL LAZAROFF

Q.E.P.D.

Falleció el día 29/08/2025. El Gobierno de la Provincia de Corrientes participa con pesar el fallecimiento del Sr. Padre de la Sra. Diputada provincial Lorena Lazaroff Pucciarello. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque del Recuerdo. 

PABLO RAÚL LAZAROFF

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del papá de la Sra. Diputada Provincial, Lorena María A. Lazaroff. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación para su familia. 

PABLO RAÚL LAZAROFF

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2025. La Sra. Secretaria de Cámara de la Honorable Cámara de Diputados, Dra. Evelyn Karsten y el Sr. Prosecretario, Carlos Cipolini, junto con la Secretaria de Comisiones, Despacho, Dirección de Ceremonial y Secretaria Privada, participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de la Sra. Diputada Provincial, Lorena María A. Lazaroff. Acompañando a su familia en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso. 

PABLO RAÚL LAZAROFF

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2025. Los Sres. Diputados Provinciales, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Sra. Diputada Provincial, Lorena María A. Lazaroff. Elevando una oración por su eterno descanso. 

