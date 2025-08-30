¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Casa Iberá estación meteorológica calor en Corrientes
Casa Iberá estación meteorológica calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

SRA. ROSA ANGELICA HORTT

Por El Litoral

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 00:00

SRA. ROSA ANGELICA HORTT

Q.E.P.D.

Falleció el 28/08/2025. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Juan Pablo Jantus Hortt y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.

ANGÉLICA HORTT DE JANTUS

Q.E.P.D

Falleció el 28/08/2025. Su cuñado Dr. Leopoldo B. Jantus e hijos, Dr. Marcos Jantus y Dra. Ma. Ángela Jantus, acompañan a sus hijos y familiares en tan difícil trance. Que Dios lo tenga en su santa gloria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD