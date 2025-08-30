†

SRA. ROSA ANGELICA HORTT

Q.E.P.D.

Falleció el 28/08/2025. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Juan Pablo Jantus Hortt y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.

†

ANGÉLICA HORTT DE JANTUS

Q.E.P.D

Falleció el 28/08/2025. Su cuñado Dr. Leopoldo B. Jantus e hijos, Dr. Marcos Jantus y Dra. Ma. Ángela Jantus, acompañan a sus hijos y familiares en tan difícil trance. Que Dios lo tenga en su santa gloria.