Misa – Recordatorio

†

ALICIA DORILA PUCCIARIELLO DE CANEVARO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2025. Sus hijos: Luis y Marta, José, Alicia, Susana y Fernando; sus nietos: Santiago, Nicolás, Sol, Benjamín y Andrea, Juan Ignacio, Federico, Tomás y Analía, Sebastián, Gastón, Gabriel y Paulina, Florencia, Agustina y Gustavo, Guillermina y Olivia, y bisnietos invitan a familiares y amigos a acompañarlos para despedir sus restos el domingo 9 de noviembre en el Cinerario de la Iglesia Ssma. Cruz de los Milagros luego de la misa de las 8.00. c/768