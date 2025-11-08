El Gobierno afina el vínculo con las provincias y hará recorridas para negociar el Presupuesto

Luego de ganar las elecciones y de haber reunido a muchos de ellos en la Casa Rosada, el Gobierno comenzará la semana que viene a recorrer las provincias para federalizar la discusión sobre el Presupuesto y las reformas que impulsará durante las sesiones extraordinarias en el Congreso.

En primer lugar, y tal como estaba previsto, el presidente Javier Milei viajará a Corrientes para participar de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad, en la que se cruzará con funcionarios locales, empresarios y académicos.

Al no ser una visita oficial, todavía no está definido si va a ser recibido en el aeropuerto por el mandatario de este distrito, Gustavo Valdés, quien ese mismo día fue invitado a exponer en otro evento.

Además, el dirigente de Provincias Unidas, que viene de ganar los comicios en su territorio, tiene programado partir al día siguiente a la India para mantener una serie de reuniones con inversores, aunque no descarta hacer un lugar en la agenda para conversar con el jefe de Estado, si hubiera una propuesta.

Por su parte, si bien se trata de una actividad particular, Milei está analizando llevar a todos sus ministros a Corrientes para encabezar allí una reunión de Gabinete, una idea que surgió después de las elecciones.

“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos”, exclamó el Presidente en su discurso triunfal tras la votación.

La última vez que Milei estuvo en Corrientes fue a mediados de octubre, en medio de la campaña nacional, cuando viajó para apoyar la candidatura de Virginia Gallardo, que finalmente consiguió una banca en la Cámara de Diputados.

A pesar de que todavía no asumió formalmente, el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, ya comenzó con esa tarea y el viernes recibió en la Casa Rosada a los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil.

El próximo lunes, en tanto, hará lo mismo con el sanjuanino, Marcelo Orrego, el salteño, Gustavo Sáenz, y el cordobés, Martín Llaryora, a quienes también recibirá en su oficina de la planta baja de Balcarce 50.

Sin embargo, con el objetivo claro de conseguir los consensos para el Presupuesto 2026, el ex diputado del PRO -presentó su renuncia el viernes- también está organizando una gira por diferentes lugares del país para reunirse, en primer término, con los aliados.

Es que, cuando llevaron adelante el traspaso de mando, su antecesor, Lisandro Catalán, le comentó los avances en las negociaciones para las reformas y, principalmente, le remarcó que muchos de los gobernadores cercanos habían expresado su enojo por la relación que tenían con la Nación.

En este sentido, le explicó que en sus encuentros varios de ellos le remarcaron que, aunque incluso firmaron acuerdos electorales en sus distritos con La Libertad Avanza, “sentían que se los trataba de la misma manera que a Axel Kicillof, como si fueran opositores”.

Ante esta situación, Santilli conversó la semana pasada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le propuso armar un cronograma de viajes para afianzar la relación con los mandatarios que ya son cercanos a la gestión libertaria.

De esta manera, las primeras provincias a las que iría el flamante funcionario serían Mendoza, Entre Ríos, Chaco y San Luis, para mantener encuentros con Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y Claudio Poggi, respectivamente.

También piensa compartir alguna actividad o una conversación privada con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con quien ya tiene una relación de larga data por la pertenencia de ambos al PRO.

De todas formas, esta es una iniciativa que se está recién planificando y que no tiene fecha fija: “Estaría bueno que esto lo haga después de haber asumido, para que tenga el cargo formal, pero si la toma de juramento se sigue demorando, lo más seguro es que empiece antes”, explicaron fuentes cercanas al “Colo”.

En algunas provincias comenzó a circular que la Nación iba a intentar aprobar el Presupuesto 2026 antes de las sesiones extraordinarias, pero este medio pudo confirmar que la idea sigue siendo discutir el proyecto junto con las reformas laboral y tributarias, que todavía se están elaborando.

Estas últimas dos normas están a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que el próximo 15 de diciembre le entregará a Milei el informe final del Consejo de Mayo, y a partir de allí redactará las iniciativas legislativas.

El grupo se reunirá el próximo 20 de noviembre y será encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que juró el último miércoles en reemplazo del desplazado Guillermo Francos.

Como novedad, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, se sentará en representación de la nueva cúpula de la CGT, que el Gobierno espera que esté dispuesta a negociar los cambios en las leyes de trabajo.

En cuanto al Presupuesto, con el “voto doble” de “Bertie” Benegas Lynch como titular de la comisión homónima, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría sobre el texto que envió el Poder Ejecutivo.

De todas maneras, cuando comiencen las sesiones extraordinarias la discusión deberá volver a empezar -por cuestiones reglamentarias- y La Libertad Avanza tendrá que ratificar los apoyos que logró en esa oportunidad.

Esta será, en parte, la tarea también de Santilli, que fue designado como responsable del vínculo entre la Casa Rosada y los legisladores, en tándem con Martín Menem, en Diputados, y Patricia Bullrich, que quedó confirmada como la jefa del bloque violeta en el Senado.

