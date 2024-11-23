†

DR. LUCIANO MIGUENS

Q.E.P.D.

La Sociedad Rural de Corrientes (SRC) lamenta la partida del ex Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y notable dirigente que en épocas difíciles estuvo a la altura de las circunstancias, contribuyendo a liderar con sabiduría y convicción los reclamos del campo.

Su legado, conducta, señorío, la humildad de su grandeza, serán un faro que iluminará el camino que deberíamos transitar.

Hasta siempre Luciano, desde el Taraguí te vamos a extrañar, admirar, y recordar siempre.