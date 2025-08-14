Educación y Desarrollo Social articulan acciones para fortalecer los CDI en Corrientes

El cuarto Encuentro Provincial Interministerial del Nivel Inicial se realizó este jueves a la mañana con el objetivo de formar, reflexionar y construir de manera colectiva. El objetivo está puesto en el trabajo provincial intersectorial para garantizar trayectorias educativas integrales desde los primeros años de vida.

El encuentro convocó a referentes de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social, equipos técnicos, docentes, directivos de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), y profesionales vinculados al cuidado y la educación de la primera infancia.

La actividad es parte del compromiso sostenido del Gobierno para garantizar el derecho a la educación y al cuidado desde la primera infancia, a través del diálogo, la articulación interministerial y la construcción colectiva de políticas públicas integrales.

