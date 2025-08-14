¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fútbol

Cuál es el motivo por el cual Boca frenó la venta del correntino Zenón

El jugador oriundo de Goya tiene en vista emigrar al circuito europeo desde que el Olympiacos de Grecia ofreció una buena suma para concretar su pase. El Xeneize considera que la operación no dejaría tantos réditos para el club.

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 11:40

Más allá de que el jugador se plantó y quiere ser vendido, Boca rechazó una oferta por Kevin Zenón de parte del Olympiacos de 7 millones de dólares a cambio del 100% de su ficha. Luego de su frustrado intento de salida en el libro de pases anterior, el ex Unión busca emigrar a Europa en este mercado.

La razón por la cual la dirigencia xeneize desestimó la propuesta se debe a que, más allá de que el monto que ofertó el club griego es seductor, en realidad al club de La Ribera le quedaría muy poco dinero limpio.

Además, si se suma el importe del impuesto que recientemente elevó el Gobierno Nacional del 7,5 al 13,06%, le quitaría un importante monto al neto que recibiría Boca por la transferencia. Por esta razón, a Boca le hubieran quedado limpios unos 3.500.000 dólares si se aceptaba esta propuesta. Sí, la mitad del monto total de la transferencia. Si Olympiacos eleva su ofrecimiento económico, pueden avanzar en las negociaciones.

Lo curioso de esto es que no sería negocio para Boca, considerando que a comienzos de 2024 le abonó 3.000.000 USD a Unión para hacerse con sus servicios. Ahora, apenas medio millón más por un futbolista que creció desde lo futbolístico y apenas tiene 24 años, no convendría desde lo económico desprenderse de su ficha por ese monto.

Cómo afecta la medida del Gobierno Nacional a Boca en la transferencia de Zenón

Desde agosto, los clubes del fútbol argentino afrontarán un incremento en los aportes y contribuciones al Estado. El Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, dispuso elevar la alícuota del 7,5% al 13,06%, lo que representa un aumento significativo en sus obligaciones fiscales.

Como Unión tiene el 20% y encima el Gobierno elevó los impuestos, al club le quedaría menos de lo que pagó originalmente por Zenón.

TyC Sports

