Buscan a un adolescente desaparecido en Corrientes

La Comisaría Primera de la Mujer y el Menor de Corrientes informó este jueves sobre la desaparición de un adolescente correntino. Solicitan a la comunidad colaboración de datos para localizar al menor.

Se trata de Leonardo Braian Ezequiel Núñez, un adolescente de 17 años que se encuentra desaparecido desde el 9 de agosto. Según el reporte oficial, Leonardo mide aproximadamente 1,70 metros, tiene contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello corto de color negro.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón azul, zapatos negros, una campera inflable negra y llevaba una mochila con líneas naranjas.

Desde la Policía provincial reiteraron que, más allá de los operativos en curso, es fundamental la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que pueda brindar información certera sobre su paradero puede comunicarse con:

Comisaría Primera de la Mujer y el Menor: 3794-505110

Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.): 911 (Capital) o 101 (Interior provincial) o la dependencia policial más cercana a su domicilio

La búsqueda continúa activa y toda colaboración puede ser clave para el pronto hallazgo del menor.