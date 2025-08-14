Mica Tinelli anunció su ruptura con Licha López: "Se vuelve imposible"

Luego de varios rumores que circularon en los últimos días, Mica Tinelli rompió el silencio y confirmó su separación de Licha López tras seis años de relación, además de explicar los motivos detrás de la ruptura.

El martes 12 de agosto, Pepe Ochoa dio a conocer la noticia en LAM y afirmó que "él la dejó porque se desenamoró". Por su parte, Yanina Latorre mencionó que la pareja ya había atravesado varias crisis.

A raíz del impacto mediático, Paula Varela se contactó con Mica Tinelli y compartió sus declaraciones en vivo durante Intrusos. "Es verdad que estamos separados. Venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más", expresó la hija de Marcelo Tinelli.

"La distancia en algún momento ya se vuelve imposible, más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue en nuestro caso", añadió, haciendo referencia a que ella reside en Buenos Aires, mientras que Lisandro actualmente juega en Belgrano de Córdoba. En 2019, cuando comenzaron su relación, él formaba parte de Boca Juniors. En 2022 fue transferido a los Xolos de Tijuana, en México, y al año siguiente jugó para el Khaleej Club de Arabia Saudita.

"Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver. Solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos", concluyó la empresaria.

Cómo comenzó la historia de amor entre Mica Tinelli y Licha López

El primer encuentro entre Mica Tinelli y Licha López fue en 2019. "No tenía idea de quién era, miré un poco su perfil, vi que decía que jugaba en Boca, y le pregunté a mi hermano Fran, que estaba conmigo. Me explicó que había llegado hacía poco para jugar en Argentina. Le contesté y así empezamos a hablar", rememoró ella en su momento sobre los inicios del romance.

En ese período, el futbolista se encontraba de vacaciones en Italia, alojado en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán. Dos semanas después, regresó a la Argentina y la invitó a Mica a cenar en su hogar.

