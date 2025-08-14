Yanina Latorre tuvo un picante cruce con Thelma Fardin

En las últimas horas, Thelma Fardin desató todo tipo de comentarios luego de publicar en sus redes sociales un video sobre el caso judicial con Juan Darthés por abuso sexual y terminó en un cruce con Yanina Latorre.
La actriz decidió hablar después de que se conociera la estrategia que quiere usar el actor para anular el juicio que lo condenó a seis años de prisión en un régimen semiabierto.
Esto provocó que Yanina Latorre opinara desde su cuenta de X (ex Twitter) y escribió: “Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no?”.
Después de este comentario, Thelma le respondió: “Yanina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera”.
Y siguió: “Cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news. ¿Qué inventarás ahora para difamarme?”.
Finalmente, cerró con una picante comparación: “La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos, los tuyos, te hicieron destilar odio”.
La respuesta de Yanina Latorre
Después de ver este descargo, la conductora de Sálvese quien pueda contestó: “No entendiste nada, estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia. Te creo todo, muy pero muy feliz con la condena”.
“Feliz por vos y por todas las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos, pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado. Y creo que tengo derecho a expresarlo, una lástima que subestimes mujeres y me agredas así, yo no te agredí" , siguió Yanina.
Al final, sentenció: “Y cuando decis que si hablamos mano mano haría un papelón….habla más de vos que de mí. Te espero en mi programa cuando quieras”.
FUENTE: minutouno.com