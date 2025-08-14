El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra que de volvió viral

Luck Ra y La Joaqui son una de las parejas más queridas por la gente. Día a día, los cantantes consolidan su relación y se muestran muy enamorados. En esta oportunidad, el cordobés estuvo de invitado a Rumis, el programa de streaming del que forma parte la cantante.

Durante la transmisión, hablaron de todo un poco y las risas no faltaron. Sin embargo, sin querer, protagonizaron una divertida situación, que se volvió viral en las redes sociales.

Mientras charlaban sobre la pregunta "¿Cuánto pagarías por esta prenda?", Luck Ra abrió un debate. "Para mí comprarse joya, tipo cadenón, me parece una boludez", comenzó diciendo Facundo.

Después de esto, Joaqui sumó: "Yo tengo una teoría. Es igual a la de camioneta grande, para mí son medio pi... corto si tenés que tener cinco cadenas de oro en el cuello".

Ante esto, La Tía Sebi hizo una observación que desató la risa de todos. "Me mata que Luck Ra cayó en una camioneta que más grande no puede ser", dijo el influencer.

"No, no, no,no. Él no la maneja, mí hombre maneja un Smart. Saquen sus conclusiones, perras", dijo La Joaqui entre risas y muy divertida con todo lo que estaba sucediendo al aire.

Como era de esperarse, este clip se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en dejar sus opiniones al respecto.

