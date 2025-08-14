¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
REUNIÓN

Se proyecta el Pimer Foro Sectorial para reforzar la actividad portuaria de Corrientes

En un encuentro se cruzan la educación técnica y la actividad portuaria con el fin de formar profesionales en el sector.

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 12:56

La actividad portuaria busca fortalecerse a través del diseño del Primer Foro Sectorial. Este jueves se realizó una reunión al respecto entre el director de Educación Técnico Profesional, Jorge Luis Aramendi, y referente de la Dirección de Puertos de la Provincia, Adolfo Escobar Damus.

Este proyecto tiene como objetivo relevar las demandas vinculadas a figuras formativas claves en la cadena de suministros y otros puntos para el fortalecimiento de la actividad portuaria.

Es así que se dio un paso estratégico hacia la formación de profesionales alineados a las necesidades del sector.
 

