Se proyecta el Pimer Foro Sectorial para reforzar la actividad portuaria de Corrientes

La actividad portuaria busca fortalecerse a través del diseño del Primer Foro Sectorial. Este jueves se realizó una reunión al respecto entre el director de Educación Técnico Profesional, Jorge Luis Aramendi, y referente de la Dirección de Puertos de la Provincia, Adolfo Escobar Damus.

Este proyecto tiene como objetivo relevar las demandas vinculadas a figuras formativas claves en la cadena de suministros y otros puntos para el fortalecimiento de la actividad portuaria.

Es así que se dio un paso estratégico hacia la formación de profesionales alineados a las necesidades del sector.

