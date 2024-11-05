Durante el fin de semana, San Cayetano, en el Municipio de Riachuelo, fue el escenario del vibrante cierre del Campeonato Metropolitano de Mountain bike. Los días sábado y domingo, ciclistas de Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe se reunieron para competir en la última fecha del campeonato, organizada por APECO (Agrupación Pedalistas de Corrientes), con el apoyo logístico del Municipio de Riachuelo.

El evento comenzó el sábado con el registro de los corredores y una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) impartida por el Dr. Ricardo Karatanasopuloz, reforzando la importancia de la seguridad en competiciones de este tipo. En total, 161 corredores tomaron parte en la competencia, en un circuito de 14.1 km que ofrecía un recorrido desafiante y escénico. A lo largo de campos, riberas y senderos rodeados de paisajes naturales, los ciclistas experimentaron la belleza y el desafío del terreno de San Cayetano, consolidado como uno de los mejores circuitos de la región por su diversidad y nivel de exigencia.

El domingo, el Intendente del Municipio, Martín Jetter, estuvo presente en el evento, acompañando y apoyando a los ciclistas y organizadores. Su presencia realzó la relevancia de esta competencia para la comunidad y destacó el compromiso del municipio con el desarrollo del deporte y el turismo en la región.

Al finalizar la carrera, el Municipio de Riachuelo ofreció a los corredores y asistentes un tradicional guiso de arroz, una pausa deliciosa que permitió a los deportistas compartir experiencias y celebrar los logros del día. La ceremonia de premiación concluyó el evento con la entrega de trofeos y medallas a los ganadores de cada categoría, quienes fueron reconocidos por su esfuerzo y dedicación en esta competencia de alto nivel.

Este evento, el quinto que APECO organiza en San Cayetano desde 2018, cierra con éxito el Campeonato Metropolitano, que a lo largo de seis fechas abarcó distintas localidades, destacando el final en el Municipio de Riachuelo.