VANDALISMO

Paso de los Libres: arrojaron piedras a trabajadores en vísperas del día de San Cayetano

Lo informó la municipalidad a través de su cuenta oficial en redes sociales. Desde la comuna, lamentaron la situación y llamaron al respeto para garantizar la convivencia.

Por El Litoral

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 08:13

La Municipalidad de Paso de los Libres informó este miércoles que un grupo de vecinos arrojó piedras contra el personal municipal mientras se realizaban tareas de acondicionamiento sobre la avenida 12 de Septiembre en preparación para la tradicional procesión en honor a San Cayetano.

Según se indicó oficialmente, un grupo reducido de personas arrojó piedras contra el personal municipal, lo que obligó a suspender los trabajos de inmediato por razones de seguridad. Si bien no se reportaron heridos, el hecho generó preocupación entre los trabajadores presentes.

Desde la administración municipal expresaron que “lamentan profundamente este tipo de situaciones”, ya que afectan el normal desarrollo de las actividades programadas y ponen en riesgo la integridad del personal involucrado.

Además, destacaron que se continuará apostando al diálogo y al trabajo conjunto, priorizando el respeto, la convivencia y el bien común como principios fundamentales para la vida en comunidad.

