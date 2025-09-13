Apareció un puma en Goya: desplegaron amplio operativo para localizarlo

Un puma fue visto este sábado por la mañana en la localidad correntina de Goya, causando sorpresa y preocupación entre los vecinos. Según pudo saber El Litoral, el felino se habría escapado de su lugar de origen, lo que activó de inmediato una alerta a la Policía local y a las autoridades competentes.

Ante la situación, se inició un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad, con participación de personal policial, agentes de Flora y Fauna, y otras entidades. Cerca de las 14, el animal fue visto merodeando por terrenos baldíos y patios de viviendas en el barrio Arco Iris. Más tarde, un vecino alertó que el animal se encontraba en el techo de su casa, lo que motivó un despliegue urgente en la zona.

Finalmente, el puma fue localizado en inmediaciones de las calles Neustadt y Chile de la ciudad. Actualmente, el área permanece acordonada y bajo custodia de la Policía de la provincia mientras se aguarda la llegada del equipo especializado del Centro de Conservación Aguará que se encargará de sedarlo con dardos tranquilizantes para su posterior traslado y evaluación.

De acuerdo con los protocolos vigentes, en este tipo de situaciones se procede a sedar al animal para minimizar riesgos tanto para la población como para el propio ejemplar. Posteriormente, es trasladado al Centro de Conservación Aguará, cuya misión es rescatar, rehabilitar y reinsertar en su hábitat natural a especies autóctonas en riesgo, además de brindar resguardo permanente a aquellas que, por distintas razones, no pueden regresar a la vida silvestre.

Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma, extremar precauciones, evitar circular solos y resguardar a niños y mascotas dentro de los hogares.