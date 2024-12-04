Asesinaron al CEO de una poderosa empresa de EEUU

En pleno corazón de Manhattan, muy cerca del Rockefeller Center y también de la Trump Tower, un desconocido descerrajó un disparo en la espalda y mató al director ejecutivo de una de las aseguradoras más grandes de los Estados Unidos cuando ingresaba a un hotel de la zona. La policía de Nueva York lanzó una cacería humana para detener al asesino que escapó en bicicleta.

El ejecutivo, Brian Thompson, de 50 años, líder de UnitedHealthcare, fue baleado poco después de las 6.45 de la mañana en el New York Hilton Midtown en la Avenida de las Américas cerca de la calle 54, donde se desarrollaría una conferencia con inversionistas. Fue llevado a hospital Mount Sinai West, donde fue declarado muerto.

Los alrededores del hotel fueron acordonados con una cinta amarilla por los investigadores. La zona es una de las más turísticas de Manhattan y con gran afluencia estos días de visitantes que buscan ver las tradicionales decoraciones de la Navidad neoyorquina. A pocas cuadras de allí, este mismo miércoles a la noche se encenderá el inmenso árbol en el Rockefeller Center, una ceremonia que suele reunir multitudes.

Varias horas después del crimen, los investigadores seguían buscando al asesino, que huyó por la Avenida de las Américas, informaron las autoridades. Una imagen de vigilancia difundida por la policía mostraba a una persona con una prenda negra con capucha y una mochila apuntando con un arma, y otra mostraba a la persona huyendo en bicicleta. Ninguna de las imágenes mostraba el rostro del atacante.

En una conferencia de prensa al mediodía, la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, calificó el asesinato como "un ataque descarado y dirigido" que "no parece ser un acto de violencia al azar".

La esposa de la víctima, Paulette Thompson, dijo que su marido "había habido algunas amenazas", en una llamada telefónica a NBC News. "Básicamente, no sé, ¿una falta de cobertura? No conozco detalles. Solo sé que dijo que había algunas personas que lo habían estado amenazando", señaló sin dar más detalles.

El agresor, que fue visto por última vez en Central Park, esperó varios minutos antes de la llegada de Thompson, dijo Tisch. Primero le disparó en la espalda y luego en la pierna. Los investigadores dijeron que la pistola del asesino se atascó por un momento, aunque el pistolero la destrabó rápidamente y reanudó el fuego.

Un teléfono celular recuperado de un callejón donde huyó el sospechoso estaba siendo analizado para ver si estaba relacionado con el tiroteo, dijo la policía. Se anunció una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de la persona responsable.