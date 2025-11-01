Brutal ataque a puñaladas en un tren del Reino Unido

En un “incidente mayor” en Gran Bretaña, varias personas fueron apuñaladas en un tren a la estación británica de Huntingdon, al norte de Cambridge, este sábado de la noche. Hay dos personas detenidas. La policía armada intervino y varios heridos fueron trasladados al hospital.

La Policía de Transporte Británica informó que está “respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, donde varias personas han resultado apuñaladas”.

Agentes de la Policía de Transporte Británica se encuentran en el lugar junto con la Policía de Cambridgeshire.

Se cree que el ataque comenzó poco después de que el tren saliera de la estación de Peterborough. Testigos presenciales indicaron que uno de los sospechosos portaba un cuchillo grande y que los pasajeros se refugiaron en los baños para escapar del ataque. Hay muchos heridos.

La policía de Cambridgeshire informó que agentes armados se encontraban en el lugar. "Recibimos una llamada a las 19.39, informando que varias personas habían sido apuñaladas en un tren", declaró la policía.

"Agentes armados acudieron al lugar y el tren fue detenido en Huntingdon, donde dos hombres fueron arrestados. Varias personas fueron trasladadas al hospital. El incidente continúa y la carretera A1307 permanece cerrada en las inmediaciones del centro de la ciudad", informó la policía.

"Escenas horribles". Así las describió el presidente del partido conservador, Kevin Hollinrake, en Huntingdon, cuando estaba en el lugar.

"Mis pensamientos están con las víctimas y los servicios de emergencia que responden a este incidente", dijo.