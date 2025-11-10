Ecuador: tras un motín en una cárcel se registraron 27 reclusos muertos

Una ola de violencia en una cárcel de Ecuador dejó al menos 27 presos muertos en la provincia ecuatoriana de El Oro, en la frontera con Perú.

El impactante hecho ocurrió en la tercera planta del centro penitenciario ubicado en la ciudad de Machala, donde las autoridades informaron que también hay 33 reclusos heridos.

“Los primeros indicios apuntan a que las muertes habrían sido producto de asfixia, aunque las causas exactas están aún por determinarse”, indicó el portal digital local Primicias.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la "reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad".

Cerca de las 3 de la mañana, hora local, vecinos de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, grabaron los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

Desde el Snai señalaron que en ese momento ingresaron equipos de élite de la policía y capturaron a siete personas que serán judicializadas. “Retomaron el control tras el amotinamiento”, agregaron.

A finales de septiembre, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario.

Según la autoridad carcelaria, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a “una reorganización” de algunos reclusos “en la nueva cárcel de máxima seguridad".

El centro penitenciario fue construido por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y su inauguración se espera para este mes.

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden de Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos murieron en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

Tras lo que fue otro enfrentamiento entre bandas narco en su intento por controlar el negocio en el recinto, ya se registran cerca de 500 reclusos muertos desde 2021 a esta parte.

TN