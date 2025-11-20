El canciller Quirno tuvo su primera reunión con su par chino

El canciller argentino, Pablo Quirno, se reunió por primera vez desde que asumió su cargo con el embajador de China, Wang Wei. Se trató de un encuentro que el Gobierno buscó mantener en reserva: no hubo foto ni un comunicado oficial.

Fue distinta a la reunión que mantuvo Quirno con Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos semanas atrás, cuando el representante estadounidense presentó las copias de las cartas credenciales, seguido de un encuentro con imagen y comunicado. Síntoma de la época.

La visita del representante chino al Palacio San Martín se da en un contexto en el que EE.UU. presiona por distintas vías para que la Argentina corte parte de los lazos con el gigante asiático. Lo han dicho en público los funcionarios -como Scott Bessent-, como así también en conversaciones en privado.

Wang Wei, el embajador de China en la Argentina, mantiene fluidos vínculos pese a la presión de Washington a la Casa Rosada.

De hecho, el propio embajador Lamelas había dicho durante su postulación en el Senado norteamericano que su objetivo sería romper ese vínculo bilateral también con las provincias, lo que generó un repudio de las autoridades chinas.

La reunión con Wei también responde a los buenos lazos diplomáticos que la Casa Rosada busca mantener con China. Esto es algo que se vio en el último año: pese a las críticas de Javier Milei a Xi Jinping o la alineación del gobierno con Washington, los diálogos y las conversaciones con Beijing se mantienen de forma fluida, tanto a nivel político como económico y comercial.

El encuentro entre el canciller y el embajador fue confirmado a TN por distintas fuentes diplomáticas, aunque al ser consultado desde la Cancillería Argentina esgrimieron que no tenían comentarios para realizar al respecto.

Cómo sigue la agenda del canciller Pablo Quirno

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, viajará en los próximos días a Sudáfrica para participar de la cumbre del G20 en reemplazo de Javier Milei, quien hace una semana confirmó que no participará, siguiendo la línea del presidente estadounidense, Donald Trump.

Esta semana se espera la visita del canciller paraguayo, Rubén Ramiro Lezcano, y del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. Ambos se reunirán con Quirno.

Puertas adentro, en la Cancillería argentina resta definir el organigrama y el equipo que acompañará al nuevo ministro. Se descuenta que se le dará un enfoque comercial-económico, pero los nombres todavía están en danza.

