Tensión en México tras el asesinato del alcalde de Uruapán

El brutal crimen del alcalde Carlos Manzo Rodríguez cometido por sicarios en un acto público por el Día de los Muertos, dejó una ola de violencia en México. Cientos de manifestantes destrozaron el Palacio de Gobierno del municipio de Uruapán, en Michoacán.

Las brutales escenas de violencia se dieron ayer luego de se realizara el cortejo fúnebre del funcionario desde la funeraria San José hasta la plaza principal de la ciudad, donde el sábado por la noche Manzo Rodríguez había sido asesinado a tiros luego de mostrarse con su hijo en brazos.

Los manifestantes comenzaron a pedir la renuncia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a denunciar que el crimen del alcalde había sido cometido por los narcos.

Unos segundos después, la manifestación se desbordó y entró al edificio. Hubo fuego dentro del Palacio y también arrojaron parte del mobiliario desde el balcón principal de la sede gubernamental.

“¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena!”, fueron algunas de las consignas escuchadas por corresponsales de la agencia EFE que los uruapenses gritaron durante el trayecto de cinco kilómetros del recorrido con el cuerpo de Manzo Rodríguez.

Grecia Quiroz, esposa de Manzo, llamó al pueblo de Uruapan a seguir la lucha de él y defender a México, ante los embates del crimen organizado y la falta de apoyo del Gobierno Federal.

“Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él (Manzo) le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria porque él hubiera sido el mejor presidente de México”, dijo ante el féretro del político que se presume acribillado por sicarios.

La viuda de Manzo llamó a los padres de familia a educar a sus hijos para evitar que se involucren en el crimen organizado del narcotráfico, al recordar que también está sufriendo la madre del sicario abatido por la escolta de su esposo.

Y en esa misma línea, agregó: “Ayer no solo murió él; murieron dos, que al final de cuentas es otra madre que hoy está llorando en su casa. Es otra madre que quizá, si hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, le hubiera dado cariño, le hubiera guiado por ese buen camino, quizá ese hijo no hubiera atentado contra la vida de mi Carlos”.

Manzo fue asesinado la noche del sábado en la plaza principal de Uruapan, cuando participaba junto a cientos de habitantes del tradicional Festival de Velas, como parte de la conmemoración de la Noche de Muertos.

El alcalde de Uruapan recibió seis tiros a manos de un sicario que fue abatido casi al instante. Mientras que otros dos asesinos fueron detenidos unos minutos después del crimen.

Quién era Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado por sicarios

Carlos Manzo había ganado la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante este año, el político pidió en diversas ocasiones a Sheinbaum apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan, el segundo municipio en importancia económica de México.

Este domingo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó “con absoluta firmeza” el crimen y aseguró que no habrá impunidad frente al crimen organizado.

Autoridades identificaron que en Uruapan operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y b.

El pasado 8 de octubre, Manzo había llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y a Sheinbaum para que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, dado que los agentes apenas llevaban unos días en la zona.

