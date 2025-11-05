Elecciones en Nueva York: Mamdani derrotó al candidato de Trump y será alcalde

Los votantes de la ciudad de Nueva York eligieron a Zohran Mamdani como alcalde este martes, tras un vertiginoso ascenso del legislador estatal de 34 años. Con más del 90% de los votos escrutados, el legislador de 34 años obtenía el 50,4%, seguido por Cuomo (41,6%) y Sliwa (7,1%).

En una victoria para el ala progresista del Partido Demócrata, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Ahora, Mamdani debe navegar las interminables demandas de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con promesas de campaña ambiciosas.

Con la victoria, el socialista demócrata se grabará un lugar en la historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero nacido en África. También se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

El ascenso de Mamdani da credibilidad a los demócratas que han instado al partido a apoyar candidatos más progresistas y de izquierda en lugar de cerrar filas con centristas con la esperanza de recuperar a los votantes indecisos que han abandonado el partido.

Mamdani ya ha enfrentado señalamientos de los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, quienes lo han calificado de amenaza y dicen que es el rostro de lo que llaman un Partido Demócrata más radical.

“¡Sube el volumen!”: el desafiante mensaje de Zohran Mamdani a Donald Trump tras el triunfo electoral

Tras el triunfo electoral, Mamdani comenzó su discurso con una cita a Eugene V. Debs, el candidato presidencial socialista de comienzos del siglo XX, quien dijo: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”.

“Gracias a la próxima generación de neoyorquinos que se negaron a aceptar que la promesa de un futuro mejor era una reliquia del pasado”, dijo Mamdani. Y destacó el voto joven, un factor de peso a la hora de explicar su victoria.

“Donald Trump, ya que sé que me estás viendo... tengo cuatro palabras para vos: ¡sube el volumen!”, desafió. El público explotó con esa frase de Mamdani.

El joven dirigente también dijo que la victoria en Nueva York muestra el camino para “derrotar” a Trump, y afirmó que la ciudad será una luz “en este momento de oscuridad política”.

“Podemos responder a la oligarquía y al autoritarismo con la fuerza que temen, no con la complacencia que ansían. Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”, señaló.

Hubo una participación récord en las urnas

La contienda impulsó la mayor participación en una elección para alcalde de Nueva York en más de 50 años, con más de 2 millones de votos, según la Junta Electoral de la ciudad.

También está la cuestión de cómo lidiará con Trump, quien amenazó con tomar el control de la ciudad y arrestar y deportar a Mamdani si ganaba.

Los desafíos de la nueva gestión

Mamdani nació en Uganda, donde pasó su infancia temprana, pero se crio en la ciudad de Nueva York y se naturalizó estadounidense en 2018.

El alcalde electo, que fue criticado durante toda la campaña por su poca experiencia, ahora tendrá que comenzar a formar su administración entrante antes de asumir el cargo el próximo año y planificar cómo planea cumplir con la ambiciosa agenda que lo llevó a la victoria.

Entre las promesas de campaña se encuentran el cuidado infantil gratuito, el servicio de autobuses de la ciudad gratuito, tiendas de comestibles administradas por la ciudad y un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria que enviaría trabajadores de salud mental para manejar ciertas llamadas de emergencia en lugar de agentes de policía.

No está claro cómo Mamdani pagará por tales iniciativas, dado que la gobernadora demócrata Kathy Hochul se opone firmemente a sus llamados para aumentar los impuestos a las personas adineradas.

Trump sugiere que el cierre del gobierno llevó a la derrota electoral republicana

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este martes que el Partido Republicano perdió las elecciones locales y las contiendas clave y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las boletas y por el cierre del gobierno federal.

“Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales”, indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

Trump también sufrió una dura derrota en Virginia y Nueva Jersey

En las elecciones celebradas este martes en Estados Unidos, los demócratas se impusieron en las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey y conservaron el control progresista del Tribunal Supremo de Pensilvania, en lo que analistas interpretan como el primer revés político del presidente Donald Trump, a ocho meses de haber asumido el poder.

La demócrata Abigail Spanberger se convirtió en la primera mujer gobernadora de Virginia, al vencer a la republicana Winsome Earle-Sears con el 55% de los votos. Su triunfo devuelve la gobernación al Partido Demócrata tras cuatro años de gestión republicana y refleja un desplazamiento de votantes moderados que se alejan de la agenda de Trump.

“Esta noche enviamos un mensaje: en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo”, afirmó Spanberger en su discurso de victoria en Richmond, donde celebró ante cientos de seguidores.

En Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill derrotó al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolongó el dominio demócrata en el Ejecutivo estatal.

La gobernadora electa agradeció “la confianza de los votantes” y prometió trabajar por “mejorar el costo de vida y unir a la comunidad por encima de las divisiones políticas”.

En Pensilvania, los electores rechazaron el intento de Trump de revertir la composición del Tribunal Supremo: los magistrados Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht retuvieron sus cargos, manteniendo la mayoría progresista 5-2.

