Brasil: un tornado provocó 5 muertos y dejó más de 430 heridos

Un tornado de gran intensidad provocó la muerte de cinco personas y dejó al menos 432 heridas en el sur de Brasil. La localidad más afectada fue Río Bonito do Iguaçu, de 14.000 habitantes, ubicada a 400 kilómetros de Curitiba.

El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná estimó que los vientos alcanzaron entre 180 y 250 km/h. El fenómeno provocó la destrucción de casas, volcó autos y dejó el 80% de la localidad destruida, según calculó la Defensa Civil.

Heridos y desaparecidos

Entre los 432 afectados, nueve presentan lesiones graves y algunos están internados en terapia intensiva. Dos personas siguen desaparecidas, aunque las autoridades advierten que la cifra podría aumentar.

El gobernador Carlos Ratinho Junior informó que las fuerzas de seguridad están movilizadas y monitorean la situación. El ministro Waldez Góes, por su lado, anunció la activación de planes de ayuda humanitaria y apoyo a la reconstrucción.

Impacto en Misiones y entrada por Corrientes

El temporal también afectó el sur y centro de Misiones. En localidades como Campo Grande, 25 de Mayo y Colonia Alberdi cayeron árboles y volaron techos de algunas casa. Además, según explicó el director de Defensa Civil misionero, Ricardo Koch, el fenómeno ingresó desde el norte de Corrientes