Hamas rechaza extender alto al fuego para liberar a más rehenes

Uno de los portavoces de la organización terrorista Hamas, Hazem Qasem, confirmó este sábado en una entrevista con el canal de televisión Al Araby que el grupo islamista rechaza la propuesta de Israel de extender la primera fase del acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza porque considera que, con esa medida, "evita comprometerse a poner fin a la guerra".

"Prolongar la primera fase del acuerdo en el formato que Israel quiere es inaceptable para la organización", dijo Qasem durante la entrevista.

La primera fase del acuerdo de tregua, que entró en vigor el pasado 19 de enero, termina este sábado después de 42 días durante los cuales Israel y Hamás han intercambiado 33 rehenes (ocho de ellos muertos, entre ellos la familia argentina Bibas) por cerca de 1.800 presos palestinos.

Según el texto, este domingo debería arrancar la segunda fase en la que Hamas liberaría al resto de rehenes que todavía retiene e Israel excarcelaría a presos palestinos además de retirar todas sus tropas de la Franja, incluido del corredor de Filadelfia, para dar paso al fin de la guerra.