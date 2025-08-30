Libertad y Talleres mantuvieron la categoría

Libertad y Talleres (foto) ganaron este sábado las Promociones A-B en la Liga Correntina de Fútbol y mantuvieron la categoría.

Libertad derrotó a Villa Raquel 2 a 1 y Talleres hizo lo propio frente a San Marcos 3 a 0, por lo tanto no hubo variantes en el futuro de estos equipos.

En cancha de Ferroviario, Libertad se impuso 2 a 0 frente a Villa Raquel con los goles de Mauricio Vallejos y Aaron Fernández. En tanto que Bruno Casado había adelantado en el marcador al equipo de la Primera B.

Mientras que en la cancha de Lipton, Talleres superó a San Marcos 3 a 0 con las conquistas de Pablo Toledo (2) y Claudio Palomo.

Por lo tanto, Libertad y Talleres seguirá en la A, mientras que Villa Raquel y San Marcos no pudieron conseguir el ascenso y en la próxima temporada volverán jugar en la B.

En la máxima categoría, en el 2026, estarán Doctor Montaña y Yaguareté, que fueron el campeón y sub campeón en la B, para ocupar las plazas de los descendidos Invico y Soberanía.

Las promociones fueron protagonizadas por Talleres y Libertad que fueron 13ro. y 14to, en el Oficial de la Primera A, respectivamente, y los equipos que llegaron desde el ascenso: Villa Raquel, eliminó en la semifinal a Rivadavia, y San Marcos, que dejó en la instancia previa a San Jorge de Almagro.

