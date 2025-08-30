Nación emitió un alerta de búsqueda de jóvenes desaparecidos en Bella Vista

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, del Ministerio de Seguridad de la Nación, emitió un alerta para dar con el paradero de los primos Fernando Ramón Alvarez y Caleb Benjamin Gonzalez, ambos de 23 años y oriundos de Bella Vista.



El jueves 14 de agosto, salieron a pescar alrededor de las 16, como lo hacían habitualmente. Partieron rumbo a la zona conocida como Isla Baibiene, cerca de Cruz de los Milagros. Ambos saben nadar, son pescadores experimentados y conocen bien la zona, dijeron sus familiares.



Dos horas después, alrededor de las 18, otro pescador encontró la lancha sin personas. Giraba en sí y tenía el motor en marcha, detalló. No había señales de lucha, ni objetos fuera de lugar. “La forma en que se encontró la lancha, no se tocó, todas las pertenencias de ellos estaban intactas, como latas o carnadas”, dijo Melina Martínez la cuñada de uno de los desaparecidos, quien insistió ante Clarín de que “es muy raro todo lo que está pasando”.



El enigma permanece hasta la actualidad, a dos semanas de la enigmática desaparición. Los familiares, “creemos que a ellos los llevaron”, remarcó la mujer,

