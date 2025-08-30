¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Monte Caseros puma en Corrientes
INVESTIGACION

Secuestraron un arma de fuego en Itatí por una causa de amenaza

Se trata de un revólver calibre 22 con 10 cartuchos intactos
 

Por El Litoral

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 21:17

La Policía de Itatí secuestró un arma de fuego presuntamente relacionada con una causa que se investiga por supuestas amenazas. El procedimiento se llevó a cabo este 29 de agosto de 2025, tras tareas investigativas realizadas por personal policial de la Comisaría de Distrito Itatí en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación.


Se secuestró un revólver calibre 22 con 10 cartuchos del mismo calibre, que fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.
 

