Secuestraron un arma de fuego en Itatí por una causa de amenaza

La Policía de Itatí secuestró un arma de fuego presuntamente relacionada con una causa que se investiga por supuestas amenazas. El procedimiento se llevó a cabo este 29 de agosto de 2025, tras tareas investigativas realizadas por personal policial de la Comisaría de Distrito Itatí en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación.

Se secuestró un revólver calibre 22 con 10 cartuchos del mismo calibre, que fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.