La salud de Francisco: “La noche fue tranquila, el papa está descansando”

El Papa Francisco pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma, donde recibe tratamiento por una neumonía desde el 14 de febrero, según un breve informe emitido por el Vaticano este domingo.

“La noche fue tranquila, el papa está descansando”, indicó el informe matutino del Vaticano.

A pesar de haber sufrido varias complicaciones respiratorias durante su hospitalización, el Vaticano describió la respuesta del papa al tratamiento como “una mejora gradual y ligera” y que continúa “estable”

Aunque el papa no tiene fiebre, sus médicos han manifestado su deseo de ver resultados positivos “en los próximos días” antes de emitir un pronóstico definitivo, según señaló el boletín médico de la noche.

Esta hospitalización es la más larga y seria de su papado, tras una serie de problemas de salud en los últimos años, como una cirugía de colon en 2021 y una operación de hernia en 2023.

Aunque en estancias anteriores en el Gemelli, el papa ha aparecido en el balcón para la oración semanal del Ángelus, esta vez se perderá su cuarta aparición consecutiva.

El Vaticano confirmó que la oración será entregada como una carta al mediodía, como ha sucedido en las últimas semanas, mientras el papa sigue descansando y recuperándose.

El nuevo mensaje del Papa desde el hospital

Durante el día de ayer, el Papa Francisco envió un mensaje en el que advirtió que “una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados” ni a los ancianos y enfermos dependientes.

El pontífice argentino escribió sus palabras para el Movimiento para la Vida, una organización que aboga por “defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, oponiéndose al aborto y a la eutanasia.

El mensaje, fechado el 5 de marzo en el hospital, fue leído en su nombre por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, durante una misa celebrada en la basílica de San Pedro.

Al inicio de la ceremonia, Parolin explicó a los fieles: “Lamentamos que no puedan encontrar al Santo Padre como estaba previsto, pero nos sentimos profundamente unidos a él y rezamos por su salud. El papa, no obstante, ha escrito un mensaje para la ocasión, que ahora me honra leer”.

En su mensaje, Francisco expresó su agradecimiento por el trabajo del Movimiento para la Vida, especialmente en su apoyo a “las madres con embarazos difíciles o imprevistos”, un esfuerzo crucial en un contexto donde, según el pontífice, se ha “difundido lamentablemente la cultura del descarte” de las personas más vulnerables de la sociedad.

“Por eso se necesitan más que nunca personas de toda edad que se esfuercen concretamente en el servicio de la vida humana, sobre todo cuando es más frágil y vulnerable porque es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso”, concluyó Francisco.

Infobae