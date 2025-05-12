La familia del expresidente uruguayo “Pepe” Mujica dijo que está con cuidados paliativos

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, afectado por un cáncer de esófago, se encuentra en estado terminal y solo recibe cuidados paliativos. Lo dijo su esposa Lucía Topolansky en declaraciones radiales.

“Está en la meseta, está a término. Es una situación terminal. Está con cuidados paliativos", afirmó.

Según expresó, “en esta etapa, están tratando que esté sin dolor, que pueda dormir y que no tenga ansiedad”.

“Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible”, aseguró.

Yamandú Orsi habló sobre la salud de José “Pepe” Mujica: “Está mal”

Este domingo, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se refirió a la salud de Mujica al concurrir a votar en las elecciones departamentales de Uruguay.

“Está mal”, dijo.

De hecho, el expresidente no concurrió a votar este domingo por primera desde la recuperación de la democracia.

“Estamos intentando todos tratar de cuidarlo”, señaló Orsi, citado por el diario El Observador.

“No hay que enloquecerlo”

Orsi expresó además que “es un momento difícil” el que atraviesa el expresidente. Mujica anunció a comienzos de este año que el cáncer de esófago, diagnosticado y tratado en 2024, se había extendido a su hígado.

Entonces, decidió no someterse a más tratamientos. “Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, dijo entonces el histórico dirigente, según la prensa uruguaya.

“No hay que enloquecerlo“, indicó Orsi al enfatizar sobre la situación de Mujica.

“Él sigue siendo muy útil para esas conversaciones de media hora de las que te traes un paquete de medidas que ayudan mucho“, afirmó.

