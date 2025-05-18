Un buque escuela mexicano chocó un puente de Nueva York: dos muertos y varios heridos

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01) tuvo un accidente cuando realizaba una maniobra en Nueva York, Estados Unidos.

“Se registró un percance con el Puente de Brooklyn que provocó daños al Buque Escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción”, informó la Marina en un breve comunicado.

Ante los hechos, la Secretaría de Marina confirmó en un comunicado oficial que, de los 22 lesionados, 11 se encuentran graves, mientras que nueve permanecen estables. Añadió que, el incidente dejó un saldo de dos tripulantes fallecidos por la gravedad de sus heridas.

El estado del personal y material se encuentra en revisión por autoridades navales y locales, quienes brindan apoyo. Sin embargo, la misma institución señaló que, debido a los primeros daños que sufrió la nave, el crucero programado fue suspendido.

“La Secretaría de Marina refrenda su compromiso con la seguridad del personal, la transparencia en sus operaciones y la formación de excelencia para los futuros oficiales de la Armada de México”, destacó la autoridad militar.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que el mástil del velero se impacta con el puente de Brooklyn.

El Buque Escuela de la Marina estaba realizando una maniobra de zarpe y al momento del impacto, varios tripulantes iban sobre el mástil.

Más tarde, la Secretaría de Marina informó que en el accidente 22 tripulantes resultaron lesionados.

“La Secretaría de Marina se encuentra realizando todas las coordinaciones en materia de bienestar social para mantener informadas a las familias de los compañeros que desafortunadamente perdieron la vida, así como del personal de la tripulación y del resto de los cadetes”, agregó en su comunicado.

La Marina informó que el velero Cuauhtémoc atracó en Nueva York el 13 de mayo pasado.

“El Velero Cuauhtémoc atraca en Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas del mundo y sede de las Naciones Unidas. Como embajador, llega a inspirar con su mensaje de paz y buena voluntad; símbolo de un México que apuesta por el diálogo, la cooperación internacional y la cultura como puente entre naciones, porque nuestro Buque Escuela es mucho más que un barco: es el rostro amable de nuestro país, que lleva consigo los valores, el orgullo y la calidez de cada mexicano, a cada puerto que visita", informó la Semar en un tuit.

El Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01), conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”, zarpó el pasado 6 de abril del puerto de Acapulco, Guerrero, para dar inicio al Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025”.

El viaje, que tenía planeado un recorrido de 254 días, tenía como propósito visitar 22 puertos en 15 países, con la intención de fortalecer la educación naval, exaltar el espíritu marinero.

En la ceremonia de zarpe se destacó la importancia de la travesía, que conmemora los 200 años de la consolidación de la Independencia de México, un hecho histórico que se celebrará el próximo 23 de noviembre.

El itinerario del velero incluía escalas en puertos de Jamaica, Cuba, Estados Unidos, Islandia, Francia, Escocia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, España, Barbados y varias ciudades mexicanas como Cozumel, Progreso y Veracruz.

A bordo del buque viajan 277 tripulantes, entre ellos 64 mujeres y 213 hombres, incluyendo 147 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes realizarán prácticas como parte de su formación profesional.

Infobae