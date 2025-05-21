El papa León XIV expresó su preocupación Gaza y pidió ayuda humanitaria

El papa León XIV presidió este miércoles su primera Audiencia General en la Plaza de San Pedro, donde reiteró su llamado al fin de la guerra en Gaza y reclamó la apertura de corredores humanitarios para asistir a la población civil.

“Es siempre muy preocupante la situación en la Franja de Gaza”, afirmó el pontífice desde el estrado central, ante miles de peregrinos congregados en el Vaticano.

“Reitero mi llamamiento para que se dejen pasar las ayudas humanitarias, cese la guerra y se asista a los niños, a los ancianos y a las personas enfermas”, sumó.

Durante el encuentro, León XIV saludó a los fieles presentes en distintos idiomas y ofreció su bendición apostólica. El momento central de la audiencia estuvo dedicado a una reflexión sobre la parábola del sembrador, narrada en el Evangelio según San Mateo (13, 1-9), en la que Jesús describe cómo distintas personas reciben su mensaje según la disposición de sus corazones.

Como parte de sus primeras actividades tras la misa de inicio oficial del pontificado, el sábado 24 se reunirá con la Curia Romana y con los empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El domingo 25, presidirá nuevamente la oración del Regina Caeli de Letrán. Posteriormente, visitará la Basílica de Santa María la Mayor.

Negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

El papa León XIV confirmó este martes que el Vaticano está dispuesto a participar de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, tal como adelantó en los últimos días al presidente Volodimir Zelensky y a funcionarios de Estados Unidos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue quien se puso en contacto con el Santo Padre en las últimas horas, para “abordar los próximos pasos a dar para construir una paz justa y duradera en Ucrania”, a pedido de Donald Trump y otros aliados europeos, con los que conversó más temprano.

Así, en el contacto, León XIV reiteró a la mandataria la “disponibilidad de la Santa Sede para acoger las negociaciones”, ante lo que el Gobierno de Italia “expresó su profunda gratitud por la apertura y el incesante compromiso con la paz”.

“La martirizada Ucrania espera finalmente negociaciones para una paz justa y duradera”, había adelantado poco antes durante su homilía, mientras que, luego del encuentro, el Presidente celebró que “el Vaticano está listo para hacer las invitaciones y organizar la reunión con todos nosotros, incluidos los europeos”.

Luego, manifestó su postura al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien también había viajado hasta Roma para participar del evento.

(Con información de EFE)

Fuente: Infobae.