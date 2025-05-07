Fumata negra: los cardenales no lograron elegir al nuevo papa y volverán a votar

Tras más de tres horas de votación, finalmente se conoció la primera fumata -negra- lo que indica que no hubo acuerdo entre los purpurados en lo que respecta al próximo Papa.

Este miércoles, los 133 cardenales con derecho a voto todos menores de 80 años comenzaron formalmente el cónclave en el Vaticano, el rito milenario mediante el cual se elige al sucesor del fallecido papa Francisco.

La jornada abrió a las 10:00 (hora local) con la tradicional misa “Pro eligendo Pontifice”, celebrada en la basílica de San Pedro y presidida por el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Durante la homilía, el purpurado llamó a los electores a actuar con discernimiento, oración y responsabilidad en un momento crucial para la Iglesia católica.

A las 16:15, los cardenales se congregaron en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, donde inició la procesión solemne hacia la Capilla Sixtina. Durante el recorrido entonaron las letanías y el himno Veni Creator Spiritus, invocando la asistencia del Espíritu Santo en la elección.

Infobae