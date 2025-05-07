¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes La Libertad Avanza José Ignacio
Cónclave

Fumata negra: los cardenales no lograron elegir al nuevo papa y volverán a votar

Se necesita un consenso de dos tercios de los sufragios para consagrar al reemplazante de Francisco como nuevo jefe de la Iglesia Católica

Por El Litoral

Miércoles, 07 de mayo de 2025 a las 16:07

Tras más de tres horas de votación, finalmente se conoció la primera fumata -negra- lo que indica que no hubo acuerdo entre los purpurados en lo que respecta al próximo Papa.

Este miércoles, los 133 cardenales con derecho a voto todos menores de 80 años comenzaron formalmente el cónclave en el Vaticano, el rito milenario mediante el cual se elige al sucesor del fallecido papa Francisco.

La jornada abrió a las 10:00 (hora local) con la tradicional misa “Pro eligendo Pontifice”, celebrada en la basílica de San Pedro y presidida por el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Durante la homilía, el purpurado llamó a los electores a actuar con discernimiento, oración y responsabilidad en un momento crucial para la Iglesia católica.

A las 16:15, los cardenales se congregaron en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, donde inició la procesión solemne hacia la Capilla Sixtina. Durante el recorrido entonaron las letanías y el himno Veni Creator Spiritus, invocando la asistencia del Espíritu Santo en la elección.

Infobae

 

