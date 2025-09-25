Aviones cazas de la Otan interceptaron jets rusos cerca de Dinamarca

"Dos cazas Gripen húngaros del equipo de Policía Aérea del Báltico de la OTAN despegaron hoy de la Base Aérea de Šiauliai en Lituania en respuesta a un Su-30, un Su-35 y tres MiG-31 rusos que volaban cerca del espacio aéreo danés, lo que demuestra el compromiso de la Alianza de proteger y salvaguardar el Báltico y su flanco oriental", informó este jueves el Mando Aéreo Aliado, mientras crece la tensión en la región luego de una serie de sobrevuelos de drones de Rusia.

El anuncio de la Alianza Atlántica llega pocas horas después de que varios drones de origen desconocido sobrevolaron aeropuertos civiles y militares en Dinamarca por segunda vez esta semana, en una operación que el Ministerio de Defensa denunció el jueves como "sistemática" y causada por un "actor profesional".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la Alianza se toma "muy en serio" el incidente con drones señalado el jueves en este país miembro, y afirmó estar trabajando en garantizar la seguridad de este tipo de infraestructuras.

Los aparatos fueron avistados sobre las terminales aéreas de Aalborg (norte), Esbjerg (oeste), Sonderborg (sur) y la base aérea militar de Skrydstrup (sur) antes de alejarse por su cuenta, según la policía.

El lunes por la noche, drones no identificados ya habían sido detectados sobre el aeropuerto de la capital Copenhague, así como en el de Oslo, en la vecina Noruega, lo que obligó a bloquear el tráfico aéreo durante varias horas.

Rusia rechazó "firmemente" estar implicada en lo ocurrido, y su embajada en Copenhague denunció una "provocación orquestada".

Estos incidentes se producen tras la incursión de drones rusos en Polonia y Rumania y de aviones de combate de Moscú en el espacio aéreo estonio, aunque las autoridades danesas y europeas no han establecido por el momento ninguna relación entre estos incidentes.

El fin de semana pasado, otros aeropuertos europeos, en particular los de Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, se vieron afectados por un ciberataque cuyo origen no ha sido revelado.

"No cabe duda de que todo apunta a que se trata de la obra de un actor profesional, cuando hablamos de una operación tan sistemática en tantos lugares y prácticamente al mismo tiempo", dijo el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en una conferencia de prensa.