Renunció el director del Arca y el Gobierno designó un nuevo titular

El Gobierno nacional oficializó la renuncia del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Juan Alberto Pazo. Se confirmó, además, la designación de Andrés Edgardo Vázquez como nuevo titular del organismo.

La salida de Pazo se conoció durante la madrugada a través de un comunicado del Ministerio de Economía y quedó formalizada con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.

“El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, informó el ministerio a través de sus redes sociales.

Según explicaron, la decisión responde a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el equipo económico en iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la actividad privada y el crecimiento del país.

En el mismo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, también se acepta la renuncia de Andrés Vázquez a su cargo como director general de la Dirección General Impositiva (DGI). Este fue un paso previo para su nombramiento como máxima autoridad del Arca.

Desde Economía destacaron que la gestión de Pazo, iniciada el 11 de diciembre de 2024 tras el desplazamiento de Florencia Misrahi, estuvo marcada por profundas transformaciones, como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.

¿Quién lo reemplaza?

El nuevo titular del Arca cuenta con más de 30 años de trayectoria en el ámbito fiscal, con experiencia en la ex AFIP y en áreas estatales vinculadas al control y la fiscalización.

Vázquez es licenciado en Administración y contador público, con formación académica y técnica en prevención del lavado de activos y lucha contra el fraude económico, áreas consideradas estratégicas para la gestión que ahora encabeza.